«Соберёмся ж против евро дряни». Шнуров пропиарился на назначении Мишустина, дав наставления новому премьеру

Член совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров не остался равнодушным к перестановкам в правительстве. На новичка в кресле премьер-министра он отреагировал как на президента — исключительно цензурно.

Стихотворение «Наставления новому премьеру» вечером 16 января опубликовано в Instagram музыканта. В нём Шнуров представляется обывателем и «тоже сочинителем для Лепса песен, в меру», а также делится инструкциями-пожеланиями.

Пусть образованье уничтожат!

Нам и медицина ни к чему уже.





И зарплату можно ещё ниже.

Пусть всем будет несравненно хуже.

Речь же о России и престиже.

Лидер «Ленинграда» заявляет, что для такой цели и сам готов к жертвам: например, уйти на пенсию хоть в сто лет. Но есть и тревоги: «об одном моё сердечко колет — в Евровидение давно не побеждали».

Соберёмся ж против евро дряни.

Люди, поднимайтесь! Всё, пора.

Русский гимн на конкурсе пусть грянет

И взлетят ушанки-шапочки: Ура-а-а!

Напомним, 16 января указом Владимира Путина премьер-министром РФ был официально назначен Михаил Мишустин. Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев утверждён на посту заместителя председателя Совета безопасности России.

Кандидатуру Мишустина предложил президент. На согласовании в Госдуме против неё впервые в истории не возразил никто. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уже пожелал Мишустину разумно распорядиться доверием граждан и бизнеса. «Фонтанка» рассказывает, кто связывает нового главу правительства с клубом миллиардеров.