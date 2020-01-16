«Соберёмся ж против евро дряни». Шнуров пропиарился на назначении Мишустина, дав наставления новому премьеру
Член совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров не остался равнодушным к перестановкам в правительстве. На новичка в кресле премьер-министра он отреагировал как на президента — исключительно цензурно.
Стихотворение «Наставления новому премьеру» вечером 16 января опубликовано в Instagram музыканта. В нём Шнуров представляется обывателем и «тоже сочинителем для Лепса песен, в меру», а также делится инструкциями-пожеланиями.
Пусть образованье уничтожат!
Нам и медицина ни к чему уже.
И зарплату можно ещё ниже.
Пусть всем будет несравненно хуже.
Речь же о России и престиже.
Лидер «Ленинграда» заявляет, что для такой цели и сам готов к жертвам: например, уйти на пенсию хоть в сто лет. Но есть и тревоги: «об одном моё сердечко колет — в Евровидение давно не побеждали».
Соберёмся ж против евро дряни.
Люди, поднимайтесь! Всё, пора.
Русский гимн на конкурсе пусть грянет
И взлетят ушанки-шапочки: Ура-а-а!
Напомним, 16 января указом Владимира Путина премьер-министром РФ был официально назначен Михаил Мишустин. Бывший председатель правительства Дмитрий Медведев утверждён на посту заместителя председателя Совета безопасности России.
Кандидатуру Мишустина предложил президент. На согласовании в Госдуме против неё впервые в истории не возразил никто. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уже пожелал Мишустину разумно распорядиться доверием граждан и бизнеса. «Фонтанка» рассказывает, кто связывает нового главу правительства с клубом миллиардеров.