СМИ: Медведев ушел из-за несогласия с конституционной реформой, а Мишустин узнал о назначении только после отставки правительства

СМИ продолжают строить предположения о том, что привело к отставке правительства и конституционной реформе. Как пишут 16 января «Открытые медиа», Дмитрий Медведев якобы был не согласен с финальной версией конституционных реформ, о которых накануне во время послания Федеральному собранию заявил Владимир Путин.

По данным источников издания, Медведев сам попросил об отставке. Он мог быть недоволен своей ролью в новой конфигурации власти, уверяют собеседники «Открытых медиа» в правительстве и администрации президента. Бывший премьер-министр якобы предлагал ввести пост вице-президента по аналогии с США. Кроме того, он был сторонником усиления президентской власти, в то время как Путин в итоге планирует усилить парламент и Госсовет — в том числе, за счет полномочий главы государства.

Источники The Bell говорили, что никто из министров не был готов к отставке. «Как гром среди ясного неба. Ничего с утра не предвещало», – уверял издание один из федеральных чиновников. А Financial Times со со ссылкой на источник в Кремле пишет, что и новый глава кабмина Михаил Мишустин узнал о своем назначении только после отставки правительства Медведева.

«Он понятия не имел, что происходит. Он сидел со всеми на послании Путина и узнал обо всем только после отставки Медведева», — заявил собеседник издания.



