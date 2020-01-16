СКА отомстил «Йокериту» за разгром

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» в четверг, 16 января, в Петербурге. Армейцы выиграли со счётом 4:1.

Голы забили Василий Токранов (23 минута), Владимир Ткачев (25, 37) и Евгений Кетов (57). Автором единственной шайбы у «Йокерита» стал Петри Контиола (43).

Есть реванш!

Отличный матч с Йокеритом, 4:1 в нашу!

С победой, красно-синие!#СКАЙОК pic.twitter.com/YkGSuV8OPk — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) January 16, 2020

Эта победа стала для СКА третьей подряд. Ранее финский клуб нанес петербуржцам самое разгромное поражение в истории КХЛ со счетом 6:0.



