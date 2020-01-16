«Зенит» продает Краневиттера в Мексику. Заработать на полузащитнике не удастся

Футбольные клубы «Зенит» и «Монтеррей» (Мексика) договорились о трансфере полузащитника Матиаса Краневиттера. Как пишет 16 января издание TUDN, за 26-летнего хавбека «Монтеррей» заплатит около 7 млн евро.

Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за 8 млн евро. В сезоне 2019/20 полузащитник сыграл в 4 матчах, результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Краневиттера с петербуржцами рассчитан до лета 2021 года.

В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.



