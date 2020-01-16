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Власть
16.01.2020 21:44
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«Это не так страшно, как если бы вообще не было станций метро». Беглов прокомментировал протечки на Фрунзенском радиусе

Губернатор Петербурга Александр Беглов признал, что с Фрунзенским радиусом есть проблемы и заявил, что власти предъявляют претензии к строителю новых станций. Своим отношением градоначальник поделился с общественностью 16 января на координационном совете по муниципальному самоуправлению.

«Кто бы что ни говорил, но тем не менее нам удалось запустить три станции метро и плюс депо. Все как-то забывают про депо... Со станциями есть определенные проблемы, но с теми станциями, которые у нас находятся не на глубоком заложении, а на более поверхностном. К сожалению, грунты "играют", есть определенные протечки. Но я думаю, что это не так страшно, как если бы вообще не было станций метро. С протечками боремся, предъявляем претензии к "Метрострою", ну и все остальное. Это тоже наша с вами большая победа», – заявил Беглов.

«Фонтанка» подробно рассказывала, почему станцию метро «Дунайская» так активно заливает водой: в «Метрострое» протечки объяснили нестандартной для Петербурга конструкцией станций, в Смольном официально грешат на чрезмерно водонасыщенные грунты, а ГУП «Петербургский метрополитен» и проектировщик открыто заявили о некачественной работе. 

Напомним, что три новые станции метро – «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» – открылись 3 октября.  Срок перенесли почти на месяц из-за недоделок. В момент запуска станций власти подчеркивали, что участок линии полностью готов, однако время довольно быстро вскрыло проблемы. Уже через пару часов после торжественной церемонии на «Дунайской» случилась очень мощная протечка. В «Метрострое», который и возвел 3 станции за 33 млрд рублей, заявили тогда, что разбираются. Позже в метрополитене объяснили появление воды ошибкой уборщиков, но в клининговой компании отвергли эти обвинения. 



© Фонтанка.Ру

Справка:

Строительство Фрунзенского радиуса началось в 2014 году – именно тогда городские власти и компания «Метрострой» заключили контракт на продолжение фиолетовой линии метро. Стоимость соглашения составила 26 млрд рублей, при этом «Метрострой» неоднократно заявлял о необходимости повышения цены контракта.

Первоначально открытие станций было запланировано на конец 2017 года, однако исполнить задумку не удалось. После этого за контрольную точку был взят чемпионат мира по футболу – 2018, а к стоимости контракта прибавили 3 млрд рублей. Футбольный праздник прошел, а дедлайн сдвинулся на декабрь 2018 года. Стоимость контракта тем временем выросла до 33,9 млрд рублей. С течением времени отношения между компанией «Метрострой» и городскими властями последовательно ухудшались.

После того как в декабре 2018 года станции не удалось открыть, в январе 2019-го Смольный принял решение расторгнуть с «Метростроем» все соглашения. Однако уже через 10 дней власти передумали, увеличили размер аванса, а также установили новый срок – 1 сентября 2019 года. В конце августа Смольный сообщил, что станции откроются 5 сентября, но в день «икс» передумал, сославшись на безопасность.

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