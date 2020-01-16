«Это не так страшно, как если бы вообще не было станций метро». Беглов прокомментировал протечки на Фрунзенском радиусе

Губернатор Петербурга Александр Беглов признал, что с Фрунзенским радиусом есть проблемы и заявил, что власти предъявляют претензии к строителю новых станций. Своим отношением градоначальник поделился с общественностью 16 января на координационном совете по муниципальному самоуправлению.

«Кто бы что ни говорил, но тем не менее нам удалось запустить три станции метро и плюс депо. Все как-то забывают про депо... Со станциями есть определенные проблемы, но с теми станциями, которые у нас находятся не на глубоком заложении, а на более поверхностном. К сожалению, грунты "играют", есть определенные протечки. Но я думаю, что это не так страшно, как если бы вообще не было станций метро. С протечками боремся, предъявляем претензии к "Метрострою", ну и все остальное. Это тоже наша с вами большая победа», – заявил Беглов.

«Фонтанка» подробно рассказывала, почему станцию метро «Дунайская» так активно заливает водой: в «Метрострое» протечки объяснили нестандартной для Петербурга конструкцией станций, в Смольном официально грешат на чрезмерно водонасыщенные грунты, а ГУП «Петербургский метрополитен» и проектировщик открыто заявили о некачественной работе.

Напомним, что три новые станции метро – «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» – открылись 3 октября. Срок перенесли почти на месяц из-за недоделок. В момент запуска станций власти подчеркивали, что участок линии полностью готов, однако время довольно быстро вскрыло проблемы. Уже через пару часов после торжественной церемонии на «Дунайской» случилась очень мощная протечка. В «Метрострое», который и возвел 3 станции за 33 млрд рублей, заявили тогда, что разбираются. Позже в метрополитене объяснили появление воды ошибкой уборщиков, но в клининговой компании отвергли эти обвинения.



