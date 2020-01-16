Большинство клубов РПЛ поддержали расширение лиги до 18 команд. Против только двое

Состоялось заседание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), на котором голосовали за увеличение числа команд-участниц чемпионата. Как сообщает ТАСС в четверг, 16 января, 14 из 16 клубов проголосовали за расширение.

Против высказались только «Зенит» и «Спартак». Идею о расширении РПЛ выдвинул в мае 2019 года президент ЦСКА Евгений Гинер. Окончательное решение может быть принято позднее исполкомом РФС.

Ранее «Фонтанка» писала подробно о том, к чему это может привести.



