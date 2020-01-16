Первым вице-премьером может стать помощник Путина, который верит в «кольцо врагов» вокруг России. СМИ выясняют, кто войдет в новое правительство

Первым вице-премьером в обновленном правительстве может стать помощник президента по экономике Андрей Белоусов. Об этом 16 января пишут «Ведомости» и The Bell со ссылкой на свои источники.

Напомним, в 2012-м Белоусов на год стал министром экономики, уже в 2013-м он перешел на работу в администрацию президента. По информации The Bell, «все бумаги и экономические предложения, [поступающие президенту], замыкаются на него (Белоусова — прим. ред.)». Причем издание подчеркивает, что помощник Путина является «жестким государственником», который якобы верит в «кольцо врагов» вокруг России. «В 2014 году только он из экономического окружения Путина поддержал присоединение Крыма», – рассказал The Bell федеральный чиновник на условиях анонимности.

При этом остается неясной судьба нынешнего первого вице-премьера Антона Силуанова — и сохранит ли он за собой пост министра финансов. Опрошенные Forbes эксперты предполагают, что в новом правительстве свои портфели сохранят вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Козак и Алексей Гордеев, а также министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Именно их работу позитивно оценили представители «Единой России» во время встречи с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным.



