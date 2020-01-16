«Не вижу таких предпосылок». Декан юрфака СПбГУ Белов про связь изменения Конституции и продление власти Путина после 2024 года

Участник рабочей группы по подготовке предложений по изменению Конституции РФ, декан юридического факультета Санкт-Петербургского Университета Сергей Белов не видит связи между реформой Конституции и возможностью продления пребывания Владимира Путина у власти. Об этом юрист сказал «Фонтанке» после встречи членов группы с президентом 16 января.

«Все спрашивают, является ли эта работа залогом сохранения Путина у власти после 2024 года. Но я не вижу таких предпосылок. Вообще не вижу. Это самый частый вопрос сегодня. Он логичен, да. Но я не вижу, что бы эти поправки вообще как-то к этому вели», – сказал Сергей Белов.

Вместе с тем декан юридического факультета, который в своё время закончили и Владимир Путин и Дмитрий Медведев, сообщил, что работа над поправками в Конституцию должна завершиться к апрелю 2020 года. При этом Белов не уверен, что список изменений главного закона страны будет больше тех предложений, которые президент перечислил 15 января.

«Вопрос не в том, всё ли из сказанного Путиным 15 января, будет легализовано. Вопрос стоит иначе – как это сказанное им будет легализовано. Поставлена задача – понять, как реализовать то, что он уже сказал. Я пока не готов сформулировать свои предложения. Это сильно зависит от того, как вообще будет функционировать рабочая группа. Рассуждать о риске превращения процесса в обычное одобрение я пока не готов. Состав рабочей группы вы видели сами. Как это вообще может быть организовано, я пока не понимаю», – отметил Сергей Белов.





Декан юрфака назвал решение дать Думе право назначения министров, а президенту право увольнять членов кабмина – «сложной конфигурацией».

Владимир Путин на встрече с участниками рабочей группы заявил, что Россия останется президентской республикой.

Подробные комментарии участников первой встречи рабочей группы по изменению Конституции читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.