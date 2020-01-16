Инспектор из Усть-Луги арестован по делу о взятке. Он интересовался моллюсками и довеском к зарплате

В Ленобласти ведущего специалиста инспекции государственного контроля в морском порту Усть-Луга заподозрили во взяточничестве. По версии следствия, на кону стояло благополучие предприятия, зарабатывающего на моллюсках.

О разоблачении инспектора Владимира Огарёва 16 января сообщает 47news. Фактически, в руки полиции он попал 12-го числа, и в тот же день в Следственном комитете возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере – часть 5 статьи 290 УК.

Следствие считает, что ведущий специалист инспекции государственного портового контроля в порту Усть-Луга «Инспекции государственного портового контроля», который относится к администрации морских портов Балтийского моря, обещал покровительство бизнесу и был готов закрывать глаза на нарушения, но не бесплатно.

Полиция забрала Огарёва из кафе «Хорошо» на улице Восточной в Кингисеппе после получения 200 тысяч рублей от местного коммерсанта. Он зарабатывает на изготовлении консервов из рыбы, ракообразных и моллюсков.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал инспектора. Его коллеги отказались уточнять 47news детали, но признали, что «товарищ временно покинул их».



