Путин заявил, что первую и вторую главы Конституции менять не будут, но добавят «новые моменты»

Изменения в Конституцию России не затронут ее первую и вторую главы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками рабочей группы по подготовке поправок в главный закон страны.

«Ни первая, ни вторая главы не должны быть затронуты. Мы просто добавляем новые моменты», – цитирует Путина 16 января ТАСС.

Путин напомнил, что в Конституцию будет внесена, в частности, обязанность государства индексировать пенсии. «Это никак не нарушает стройность второй главы, но фиксирует необходимость это делать», — сказал президент.

Первая глава действующей Конституции Российской Федерации закладывает основы конституционного строя страны. Вторая глава регламентирует основные права и свободы человека и гражданина.





О необходимости внесения изменений в Конституцию Владимир Путин заявил, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января. В частности, предложил дать Государственной думе полномочия по утверждению премьер-министра и других членов кабмина. Причём президент не сможет игнорировать решения нижней палаты российского парламента, но сможет увольнять министров. Совету Федерации Путин предложил дать полномочия по согласованию руководителей силовых ведомств. Кроме того, президент сообщил, что согласен на удаление слова «подряд» из статьи Конституции о лимите на работу президента в два срока. Подробности заявленных правок Конституции читайте на «Фонтанке».

Через несколько часов после послания Путина Дмитрий Медведев ушёл в отставку с поста председателя российского правительства. Впредь он будет курировать силовиков и армию в Совете безопасности в должности заместителя Путина. Новым премьером назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин.