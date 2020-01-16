На проспекте Просвещения каршеринг улетел на тротуар, чуть дальше «Ауди» смяло об автобус

Две аварии с разницей в несколько километров произошли на севере Петербурга вечером 16 января. Одна из них не обошлась без пострадавших.

О вылетевшем на тротуар каршеринге с логотипом «Яндекс.Драйв» сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автомобиль пробил ограждение на пересечении улицы Брянцева и проспекта Просвещения около семи часов вечера. Пешеходам, судя по всему, посчастливилось не попасться на его пути. В УГИБДД по Петербургу и области информации о пострадавших не поступало.

Вторая авария произошла на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руднева. Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, ДТП собрало автобус, газель, кроссовер Mitsubishi и Audi. Сильнее всего досталось последней – её сплющило об автобус.





«Ауди, при мне спасатели вытащили пассажира. Водила также уехал в скорой. Не знаю, с какой скоростью он летел, но он сдвинул автобус. Скорее всего летуна подбил паркетник на развороте, он стоял в левом ряду на аварийке», – пишет Андрей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В УГИБДД по Петербургу и области уточнили, что 21-летний водитель Audi А6 столкнулся с Mitsubishi, потом наехал на Hyundai и «ГАЗель». Водителя Audi увезли в больницу со средними травмами, его пассажира – мужчину лет 50 – госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.