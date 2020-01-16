Кто эти люди, что они сделают с главным законом страны. Президент сказал

Депутаты, сенаторы и общественники обсудили с Путиным, как надо править Конституцию. «Фонтанка» попыталась понять: есть ли у них шансы быть в этой работе самостоятельными.

пресс-служба президента РФ

Меньше суток потребовалось Владимиру Путину, чтобы сначала объявить 75 имён тех, кто будет править главный закон страны, а потом собрать их в своей подмосковной резиденции и дать ценные указания, что «двойных толкований новых норм» быть не должно.

Большинство членов рабочей группы (а «Фонтанка» постучалась почти ко всем 75 «ваятелям истории») сегодня предпочло воздержаться от комментариев. Но не все. Мы пообщались с теми, кого призвал президент, узнали, зачем им всё это, и как они видят 2024 год.

Вклад Петербурга

Санкт-Петербург в рабочей группе представляют двое. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и декан юрфака СПбГУ Сергей Белов. И если Пиотровский встречу в Ново-Огарёво не посетил, о чём учёный рассказал «Фонтанке», отказавшись от дальнейших комментариев, то юрист Белов выслушал президента, спустя сутки после начатой им политической реформы.





«Конкретный срок для нашей работы президент не назвал, но прозвучала фраза про апрель. Я так понимаю, что это и есть срок, до которого мы должны закончить нашу работу. Конкретно свой функционал я не назову. Сегодня была встреча для обсуждения принципиальных вещей. Завтра первое рабочее заседание. Стало ясно, что вопрос не в том, всё ли из сказанного Путиным 15 января будет легализовано. Вопрос стоит иначе – как это сказанное им будет легализовано. Поставлена задача – понять, как реализовать то, что он уже сказал. Впрочем, сегодня было сказано, что возможны дополнения от членов рабочей группы. Я пока не готов сформулировать свои предложения. Это сильно зависит от того, как вообще будет функционировать рабочая группа. Рассуждать о риске превращения процесса в обычное одобрение я пока не готов. Состав рабочей группы вы видели сами. Как это вообще может быть организовано, я пока не понимаю. Пока это всё похоже на политическую реформу, которая должна обрести юридическую форму.

У меня есть догадки для ответа на вопрос, зачем это делается. Но я стараюсь их вслух не говорить, Я всё-таки юрист. И дело не в страхах. Просто нет оснований для моих догадок. Самое важное, о чём сегодня сказал президент – изменение порядка формирования правительства. С одной стороны, правительство впредь будет формировать парламент. С другой стороны, должна сохраняться ответственность кабмина перед президентом. Сложная конфигурация. Будем думать, как её реализовать.

Все спрашивают, является ли эта работа залогом сохранения Путина у власти после 2024 года. Но я не вижу таких предпосылок. Вообще не вижу. Это самый частый вопрос сегодня. Он логичен, да. Но я не вижу, чтобы эти поправки вообще как-то к этому вели», – рассказал Сергей Белов «Фонтанке».

Вклад Госдумы

В свою очередь, другой член рабочей группы, участник встречи с Путиным, депутат Госдумы Ярослав Нилов, подтвердил, что встреча с президентом свелась к раздаче ЦУ. Способ выяснения мнения населения не обсуждался.

«Сегодня президент расставил акценты, ответил на вопросы. Все предложения, которые прозвучали в среду, будут проработаны, предложены президенту и только после этого вынесены на обсуждение гражданами. Возможно, это будет рассмотрено в качестве законодательной инициативы. В какой именно форме пройдёт обсуждение с гражданами, мы не обсуждали с президентом. Президент сказал, что уже прозвучавшие предложения по правкам Конституции предельно конкретны и нет смысла затягивать с их обсуждением, а никакого двойного толкования быть не должно. Состав рабочей группы говорит о том, что поправки будут изучены с самых разных углов зрения. Данная рабочая группа нужна для проработки тезисов Владимира Путина. Оформим то, что он сказал. Я не исключаю, что дискуссия может немного раздвинуть эти рамки, но концентрация всего процесса будет всё же вокруг предложений президента», – рассказал «Фонтанке» депутат Нилов, у которого не нашлось своих идей по реформированию Конституции.

Вклад учёных

Научный руководитель «Института всеобщей истории Российской академии наук» Александр Чубарьян рассказал «Фонтанке», что на встрече с Путиным он использовал свой голос для обозначения проблем, связанных с отношением граждан к Конституции.

«Я сказал Владимиру Владимировичу, что надо как-то прививать уважение к Конституции у наших граждан. Это общественно-политическая проблема. У граждан нет знания о Конституции. Студенты первокурсники не знают содержания главного закона. Путин меня поддержал. Ну, и дальше я сказал, что могу в рамках работы поделиться мировым опытом того, как другие страны корректируют свои конституции. В этом моя роль.

Почему это всё происходит сегодня, я не знаю. Меня не смущает, что это инициировал один человек. Когда это делает президент, это нормально. Но там есть люди из народа. Все солидаризировались, что проблема есть. На мой взгляд, мы наблюдаем демократизацию нашего общества. Усиление парламентаризма всегда во всех странах было показателем демократического развития. Рост возможности влияния депутатов, а, следовательно, гражданского общества. В этом смысле процесс позитивный.

Итоги работы Путина подводить рано. Он сыграл важную роль. Много сделал. Рассуждать, уйдёт он или нет после 2024 года, я не буду. Я мыслю категориями сегодняшнего дня», – сказал Александр Чубарьян «Фонтанке».

Вклад молодёжи

Председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», член ОНФ Ольга Амельченкова, уверена, что от широкого обсуждения поправок в Конституцию никто пока не отказывается.

«Конституция 1993 года создавалась в сложных политических и социально-экономических условиях. Она должна была выполнить определенную роль – сохранить государство и наметить новые политические формы. В процессе их реализации появились новые задачи. Поэтому объективно встаёт вопрос о внесении в неё изменений. При работе над изменениями я считаю важным учитывать особенности и уникальность нашей страны, тот опыт и практику, которые мы накопили за эти годы. Важно сделать так, чтобы все предлагаемые изменения были вынесены на широкое общественное обсуждение. И неспроста в составе рабочей группы много представителей крупных общественных организаций. Для меня важным моментом является инициатива закрепления в Конституции вопросов социальных обязательств государства. В частности, нормы о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения», – сказала Амельченкова «Фонтанке».

Вклад украинцев

Председатель правления «Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России», выпускник университета пищевых производств Богдан Безпалько хотел бы прописать в Конституции защиту традиционных ценностей.

«Мне бы очень хотелось внести в Конституцию термин «семья» как «союз мужчины и женщины». И мне очень понравилось предложение о приоритете национального права над международным. Может быть, для граждан России стоит предусмотреть возможность создания каких-то новых институтов, которые бы были не менее эффективны, чем ЕСПЧ. А может быть, даже и более эффективны, чем ЕСПЧ! Если уж мы начали менять Конституцию! А приоритет международного законодательства, как мы видим, зачастую превращается в инструмент политического давления на нашу страну. В инструмент, в рамках которого гражданина России могут арестовать на территории иностранного государства. Решения, которые принимают американские или британские суды, носят глобальный характер. Такого быть не должно.

После послания белорусские политологи очень обрадовались, что не было никакого упоминания союзов с Белоруссией. Но с другой стороны, ряд экспертов в Белоруссии испугались того, что Путин сказал об «исторических решениях», которые нас ждут. Я считаю, что объединение с Белоруссией вполне возможно», – сказал «Фонтанке» Богдан Безпалько.

Вклад учителей

Председатель координационного совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», член Общественной палаты Людмила Дудова, надеется, что в процессе проработки поправок будет учтён опыт работы палаты, который позволит, в том числе, расширять границы страны.

«Для меня это было очень неожиданное предложение. И очень почётное! У меня есть опыт. Я работала над законом об образовании. Готовила поправки о русском языке. Это уже была честь. А теперь честь вдвойне! Именно Конституция обеспечивает социальные гарантии граждан. Я очень признательна за это предложение лидера нашего государства. Я надеюсь, что членам рабочей группы позволят внести свои предложения. Меня волнует закрепление соцгарантий, гарантий получения не только основного, высшего образования, но и дополнительного образования. Нужно вводить общественный контроль за всеми видами деятельности. Например, наш контроль за выборами, – контроль Общественной палаты сделал выборы более прозрачными. Хотелось бы, чтобы эти принципы были закреплены на уровне главного закона. Отдельно нужно уточнить положения, чтобы наша страна оставалась в тех границах, в которых она есть сегодня. Не теряла территории. Жёстко закрепить это в Конституции надо. А если кто-то захочет войти в состав России – замечательно. Мы всегда были открыты к таким возможностям. Изменять традициям не следует. Например, нас многое связывает с Белоруссией. Много делаем вместе. Поэтому если это будет, будет замечательно.

Что касается разговоров про подготовку Путина к 2024 году, то давайте сначала доживём. Нам очень много ещё нужно сделать, чтобы обеспечить гарантированное развитие страны после 2024 года, вне зависимости от того, кто будет лидером. Ни у кого не вызывает сомнения, что роль Путина в развитии страны велика. Немного найдётся руководителей, которые решатся на уточнение Конституции. Могу только желать, чтобы Владимир Владимирович Путин ещё много-много лет оставался нашим лидером», – сказала «Фонтанке» педагог Дудова.

Вклад сенаторов

Сенатор Совета Федерации от Башкортостана Лилия Гумерова уверена, что главная правка Конституции связана с уменьшением роли международного права в России.

«Самое главное – верховенство Конституции в рамках нашего взаимодействия на международном поле. Коллега Клишас сегодня на встрече с Путиным поднял эту тему. Он сказал, что Россия соблюдает все свои международные обязательства, но целый ряд структур, допустим, ЕСПЧ, пытаются через свои постановления, как выразился Владимир Владимирович, «порулить» нами. Это не есть хорошо. Мне кажется важным сегодня закрепить в Конституции суверенность нашего государства. Мы выполняем международные нормы, только если это не противоречит Конституции России. Эта норма позволит сохранить стабильность Российской Федерации. Но это не означает, что россияне лишатся возможности обращаться в ЕСПЧ.

Вторая важная правка – повышение роли парламента. Полномочия по утверждению членов правительства. Но с оставлением на президенте права на снятие с постов. Мы таким образом повышаем возможность участия в управлении страной самих граждан через депутатов и сенаторов. Я была вице-спикером парламента Башкортостана, а потом перешла на должность вице-премьера в исполнительную власть. И я надеюсь, что неконструктивную критику депутатов заменит поиск конструктивных решений с новыми полномочиями депутатов. Надеюсь, что принцип, когда депутаты утверждают чиновников, затем перейдёт в регионы.

Путин был и остаётся лидером, что будет в 2024 году, посмотрим», – сказала член Совета Федерации.

Вклад народных артистов

А глава Союза театральных деятелей РФ, худрук московского театра ЕТ CETERA, Александр Калягин в разговоре с «Фонтанкой» признался, что не очень понимает, что задумал президент, но полностью его поддерживает.

«Мне предложили войти. Я мог отказаться. Но я посчитал нужным, потому что мне понравилось, что в среду сказал Путин. Я считаю, что это правильно и демократично. Это больше и больше приближает нас к цивилизации, к цивилизованному методу ведения дел. Я приветствую это. Дальше: я болею. Я не поехал на встречу, к сожалению, – у меня бронхит. Простудился. У меня скоро спектакль. Мне важнее сыграть со здоровым горлом.

Что бы предложить поменять я в Конституции? (Пауза) Да ровно то же, что сказал Путин. Мне понравилось, что он сказал. Мне понравилось, что Дума включается в формирование правительства. Что это будет не просто генерал на свадьбе. Она же будет править. И мне нравится, что президент хочет сделать прерогативу российского законодательства над международным. Это правильно. Посмотрите, как это сделано в Америке и других цивилизованных странах.

Рассуждать про 2024 год я сейчас давайте не буду. Я на звёздах и на кофейной гуще не гадаю. Не могу отвечать на вопрос, справится Россия без Путина или пропадёт, потому что я не вполне понимаю саму ситуацию, в которой будет страна. Мне нравится, что предложены перемены. Через год-два я смогу ответить на вопрос, справится или не справится страна без него», – сказал «Фонтанке» народный артист.

P.S. По какому принципу были отобраны члены рабочей группы, сами они не знают. В пятницу 17 января пройдёт первое рабочее заседание «реформаторов», на котором станет понятен ход работы и другая конкретика. Список заявленных Путиным изменений Конституции доступен на сайте «Фонтанки» . Политолог Глеб Павловский, который в 2000 году помог Владимиру Путину в первый раз занять кресло президента, назвал происходящее «спецоперацией».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»