Рядом с Солнечной системой нашли признаки новой планеты Proxima c

Признаки новой планеты, вращающейся вокруг звезды Проксимы Центавра поблизости от Солнечной системы, нашли ученые Национального института астрофизики Италии нашли. Об этом 16 января сообщает издание Science Alert.

Как пишет издание, потенциальную планету обнаружили, наблюдая за лучевой скоростью звезды. Положение светила слегка менялось, и это не связано с вращением другой планеты — Proxima b.

Новую планету назвали Proxima c. Веротяно, она относится к классу суперземель, то есть имеет массу, большую, чем у Земли, но уступает ледяному гиганту Нептуну. Планета непригодна для обитания, поскольку находится на большом расстоянии от светила. Возможно, это замерзший мир или планета с водородно-гелиевой атмосферой. Однако обычно подобные небесные тела не образуются в таких местах.

Ученые пока сомневаются в реальном существовании планеты. Есть вероятность, что наблюдаемые колебания в положении звезды связаны с ее собственной активностью.



