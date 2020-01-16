Зеленский на два года понизил призывной возраст на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса главы государства 16 января.

Согласно действующему Закону Украины «О воинской обязанности и военной службе» от 1992 года на срочную военную службу в мирное время призываются граждане, которым ко дню отправления в часть есть 18 лет. Однако с 2015 года президенты Украины стали издавать указы, согласно которым на военную службу призывались молодые люди от 20 лет и старше. Первым такой указ издал Петр Порошенко.

Призыв в армию отменял бывший президент Украины Виктор Янукович в октябре 2013 года.

На 2020 год определены сроки проведения очередных призывов граждан на срочную военную службу: весенний (апрель — июнь) и осенний (октябрь — декабрь). Президент также поручил кабмину Украины определить объемы расходов для проведения призывов и число мужчин, подлежащих к службе в армии. Призыв коснется украинцев в возрасте до 27 лет, у которых нет права на освобождение или отсрочку.



