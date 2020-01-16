Deutsche Bank повысил прогноз по ВВП России

Deutsche Bank повысил прогноз по росту экономики России в 2020 году с 1,6% до 1,8% по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Банк в своем аналитическом отчете отмечает, что послание было сфокусировано на социальной сфере и реализация поставленных задач потребует увеличения бюджетных расходов на 300–450 млрд рублей в 2020 году.

«Мы осторожно оцениваем влияние на ВВП, но следом за новостями мы добавляем 0,2 процентных пункта к темпу роста ВВП в 2020 году (повышаем прогноз с 1,6% до 1,8%)», — говорится в отчете банка. Аналитики Deutsche Bank отмечают, что в 2020 году ожидается меньший риск неполного расходования бюджетных средств.



