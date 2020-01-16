На дороги Петербурга с начала зимы высыпали только 5 тысяч тонн соли. Везение закончится в конце месяца

За первую половину зимы дорожные службы Петербурга использовали только 5 тысяч тонн соли. Заготавливать собирались в 20 раз больше.

Как сообщает комитет по благоустройству, дорожные предприятия работают практически в осенне-весеннем режиме. «Перед началом холодного сезона город анонсировал закупку 100 тыс. тонн соли для обработки дорог, однако ввиду отсутствия обильных снегопадов за первую половину зимы израсходовали всего 5 тысяч тонн, – рассказала пресс-служба. – Совсем не тратить соль не получилось – небольшое выпадение снега все же случалось. Плюс город последние полтора месяца жил в режиме так называемых «температурных качелей», когда столбик термометра плясал вокруг ноля. В такой пограничной ситуации нередко случалось обледенение дорожного полотна и тротуаров, поэтому точечное использование соляных растворов оправданно. Не стоит забывать также о спусках и подъемах, перекрестках, путепроводах и мостах, где на ветру обледенение наступает даже при двух градусах выше нуля».

В то же время комблаг ориентируется на прогноз, согласно которому уже в конце января температура начнет понижаться, выпадет снег и в Петербурге с двухмесячным опозданием начнется настоящая зима.

О том, что новое руководство комитета допускает использование реагентов в чистом виде для обработки улиц, стало известно в конце ноября. Несколько лет при Владимире Рублевском чиновники разрешали сыпать только песко-соляную смесь. В эти годы заготавливали порядка 20 тысяч тонн соли, к зиме-2019/20 поставили ориентир в 100 тысяч тонн.

16 января на совещании в Смольном губернатор Александр Беглов пошутил, что отдал снег самовывозом в другие регионы. Именно этим объясняется нынешняя бесснежная зима, особенно на фоне предыдущей. Пока температурный фон превышает климатическую норму на несколько градусов.



