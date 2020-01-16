Петербуржец Бурков, экстрадированный из Израиля в США, намерен признать себя виновным в кибермошенничестве

Петербуржец Алексей Бурков, обвиняемый США в компьютерных преступлениях, намерен признать себя виновным в суде, сообщает 16 января РИА Новости со ссылкой на заявление его адвоката Грегори Стэмбо.

"Я могу заявить, что господин Бурков намерен признать себя виновным по некоторым обвинениям 23-го числа. Документ о признании вины будет обнародован тогда же", – сказал Стэмбо.

В конце ноября минувшего года сообщалось о том, что первое заседание по делу Алексея Буркова назначено на 21 апреля 2020 года.

Напомним, его задержали в Израиле по запросу США еще в 2015 году. Экстрадиция прошла в ночь с 11 на 12 ноября 2019 года. В МИД РФ заявили, что «такой шаг идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран».

Буркову грозит до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. Обвинение считает, что он нанес ущерб более чем в 20 миллионов долларов.



