"Прямые риски и угрозы Украине". Порошенко оценил послание Путина российскому парламенту

Экс-президент Украины, в минувшем году проигравший как президентские, так и парламентские выборы Владимиру Зеленскому и его сторонникам, прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию, сделанное накануне в полдень.

По оценке утратившего доверие своего народа политика-олигарха, предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в Конституцию страны якобы представляют «угрозу» для Украины, видеозапись этого комментария Порошенко выложил в Twitter.

Учорашнє послання Путіна Федеральним Зборам потрібно дуже уважно проаналізувати. Я роблю висновки з цього послання, що Путін не збирається закінчувати війну з Україною. І другий висновок, що Путін збирається залишатися у владі назавжди. pic.twitter.com/wsmbbzbMbP — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 января 2020 г.





«Советую подробно обратить внимание на послание и на проект изменений в Конституцию РФ. Это несет прямые риски и угрозы Украине», — заявил Порошенко. И добавил, что «в этих условиях» Украина должна объединиться — и власть и оппозиция — и достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год.

«Я делаю выводы из этого послания, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной. И второй вывод, что Путин собирается оставаться у власти навсегда», — подытожил Порошенко.

Напомним, что накануне Владимир Путин выступил с ежегодным посланием российским законодателям, которое было посвящено исключительно внутрироссийским проблемам. Это демография, борьба с бедностью, поддержка общей и высшей школ, дополнительное образование, реформа медицины и лекарственное обеспечение, перераспределение полномочий между ветвями власти и исполнение национальных проектов.