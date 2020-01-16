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Власть
16.01.2020 21:09
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Кто связывает нового премьер-министра России с клубом миллиардеров

«Фонтанка» нашла возможную причину безбедного бытия семьи Михаила Мишустина. Его ближайшая родственница владеет бизнесом с членом правления Евразийского трубопроводного консорциума Александром Удодовым.

Кто связывает нового премьер-министра России с клубом миллиардеров

Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Владимир Путин 16 января назначил председателем правительства Михаила Мишустина. Его декларации в бытность главой ФНС отмечены общим доходом более 900 млн рублей, местом обитания он выбрал элитный коттеджный поселок, а сыновья учились в Швейцарии. В тени безупречной карьеры Мишустина, не предполагавшей сверхдоходы, оставалась его младшая сестра Наталия Стенина – обладательница земельных угодий.

Михаил Мишустин родился в подмосковной Лобне. Его отец Владимир Моисеевич, по официальным данным, работал в «Аэрофлоте» и службе безопасности Шереметьево. Как отмечает телеграм-канал «Чудеса OSINT», в лобненских пабликах пишут, что Владимир Мишустин был прикомандированным к аэропорту сотрудником КГБ. «Фонтанка» нашла упоминание о нем в местной газете за 2002 года. Мишустин-старший на тот момент работал экскурсоводом в музее «Аэрофлота» на территории Шереметьево и рассказывал школьникам историю советской авиации.

В 2000 году, через пару лет после поступления на госслужбу, Михаил Мишустин въехал в элитный коттеджный поселок «Коттон Вэй» в 24 киломатрех от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Он и его супруга Владлена Мишустина стали обладателями 900-метрового особняка и 55 соток земли. На сайте агентства недвижимости схожий по параметрам объект продается почти за 600 млн рублей.

скриншот /spb.cian.ru/
скриншот /spb.cian.ru/

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Следом за Михаилом Мишустиным собственностью в «Коттон Вэй» обзавелись его родители и младшая сестра. Наталия Стенина в 2002 году стала обладателем по меньшей мере десяти наделов общей площадью 150 соток.

По данным «Фонтанки», в молодости Наталия Стенина тоже работала в «Аэрофлоте». В 2005 году она, в возрасте тридцати пяти лет, вошла в состав учредителей НП по эксплуатации и развитию объектов инженерной инфраструктуры «Николо-Спасское». Основной функцией партнерства была эксплуатация нежилого фонда коттеджного поселка «Коттон Вэй».

Через пару лет, по данным СПАРК, сестра нынешнего премьер-министра вошла в тесные отношения с крупным предпринимателем Александром Удодовым. В 2007 году они вместе учредили благотворительный фонд поддержки развития образования, милосердия и спорта (ПРОМИС, ликвидирован в 2014-м) и московскую областную общественную организацию «Хоккейный клуб Спортима» – прообраз будущего коллектива, который называют командой Мишустина. За нее выступают федеральные чиновники, звезды хоккея и бизнеса, в том числе Александр Удодов.

На фото (слева направо): Михаил Мишустин, Сергей Федоров, Александр Удодов и другие (турнир «Кубок вызова» в 2016 году.)
На фото (слева направо): Михаил Мишустин, Сергей Федоров, Александр Удодов и другие (турнир «Кубок вызова» в 2016 году.)
ХК.СКА /ra.cska-hockey.ru/

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По данным «Фонтанки», примерно за год до назначения Мишустина главой ФНС, зимой 2008-2009 года, Александр Удодов передал Наталии Стениной безвозмездно жилой дом площадью 740 метров в поселке «Коттон Вэй» и 25 соток в деревне Славково Истринского района. Сделки были оформлены договорами дарения. В настоящее время конечный собственник в Росреестре скрыт под словосочетанием «Российская Федерация».

Удодов – уроженец Дагестана, выпускник Киевского университета по специальности «правоведение», бывший вице-президент группы «Итера», в которой курировал стратегические инвестиции в недвижимость, отмечено на его личном сайте. С 2015-го входит в состав правления ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» – головной компании ГК «Евразийский трубопроводный консорциум» (ЕТК). Этот холдинг входит в рейтинг Forbes частных российских компаний, ее стоимость оценивается в 57 миллиардов рублей. ЕТК – поставщик труб большого диаметра «Газпрому» и «Транснефти».

«Принадлежит на 95 процентов предпринимателю Александру Карманову, входящему в элитный клуб дзюдоистов вместе с Аркадием Ротенбергом и Геннадием Тимченко», – писал Forbes.


Александр Удодов считает себя успешным девелопером. «Владелец люксовых торговых галерей «Гименей» и «Якиманка, 26» в Москве... В 2015 году основал группу компаний Aforra Group, которая предоставляет полный комплекс услуг в сфере девелопмента. Увлекается хоккеем», – написано на его сайте.

В апреле 2011-го, через год после назначения Мишустина главой ФНС, «Коммерсант» написал о масштабных обысках СКР и ФСБ по делу о незаконном возмещении НДС в размере 1,8 млрд рублей. По информации издания, сотрудники приходили в квартиру Удодова, но не застали на месте. Мероприятия коснулись и высокопоставленных сотрудников ФНС.

В 2010-е бизнес-сотрудничество Удодовой и Стенина продолжалось. Они учредили еще несколько фирм.

По информации «Фонтанки», старшие дети Мишустина (сейчас им 19 и 20 лет) в 2012-2015 годах учились в Швейцарии. В 2018-2019 годах дети премьер-министра последовательно поступили на бюджетное отделение факультета «Прикладная математика и информатика» МГТУ имени Баумана.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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