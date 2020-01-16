Сразу после школы. Зеленский снизил призывной возраст на Украине на два года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении призывного возраста, он опубликован на официальном сайте главы государства 16 января.

Согласно тексту указа, призывать в Вооруженные силы Украины начнут с 18-летнего возраста, а не по достижении 20 лет, как это было ранее. Верхняя граница призывного возраста осталась неизменной, это 27 лет. Новые правила призыва начнут действовать уже в 2020 году.

Прежняя нижняя граница призывного возраста в 20 лет была установлена в 2015 году в президентство Петра Порошенко. Призыв начиная с 18 лет не отменяли, сохранив его на добровольной основе.



