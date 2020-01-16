Север КАД застрял в 7-километровой пробке: три легковушки перекрыли две полосы

Многокилометровая пробка затруднила движение по кольцевой автодороге на севере Петербурга вечером 16 января. В заторе можно потерять почти час сверх обычного времени.

Необычно сильный затор на внутреннем кольце КАД аналитики «Яндекс.Пробок» зафиксировали в 17:54. Он растянулся на 7,4 километра – от проспекта Энгельса до Токсовского шоссе. В пробке можно застрять больше чем на час, что на 59 минут больше обычного. Пробка уже скопилась и на въезд на кольцевую с проспекта Культуры.

Пользователи сервиса сообщают о ДТП на подъезде к развязке в Мурино. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 29-м километре внутреннего кольца КАД, по предварительным данным, столкнулись три попутных легковушки. ДТП заняло 3-ю и 4-ю полосы. Подробности произошедшего уточняются.

---



