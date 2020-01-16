Арестантам «Матросской тишины» запретили получать книги с Ozon. Утолить литературный голод предлагают УПК и сканвордами

Без книжных новинок из интернет-магазинов остались заключённые следственного изолятора № 1 в Москве. Об этом 16 января сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи.

По его словам, на литературные ограничения пожаловались предприниматели, которые содержатся в СИЗО-1. Раньше правила позволяли родственникам заказывать для них книги на Ozon с доставкой на адрес изолятора. Посылки на почте получал сотрудник «Матросской тишины» и после досмотра передавал заключённому.

«Сейчас данная услуга недоступна. Арестованным предлагают заказывать книги через магазин ФСИН ФГУП «Калужский». На момент посещения членами ОНК СИЗО-1 купить через сайт этого ФГУП можно было три книги: сборник сканвордов, УПК РФ и учебник английского», – цитирует Хуруджи «МБХ медиа».

Учебник английского в ассортименте не задержался. «100 японских сканвордов» и Уголовно-процессуальный кодекс с изменениями на 1 октября 2017 года такой популярностью не пользуется.

В ОНК отметили, что не получили от руководства СИЗО ответа о причинах ограничения. На сайте «Матросской тишины» есть дополнительное разъяснение для желающих снабдить заключённых книгами: «Подозреваемые и обвиняемые имеют право пользоваться литературой и изданиями периодической печати из библиотеки места содержания под стражей либо приобретенными через администрацию места содержания под стражей в торговой сети, таким образом, граждане могут заказать книги для лиц, находящихся в СИЗО, на одном из интернет-сайтов организаций, с которыми у учреждения заключен договор по доставке продуктов питания, а также книг».



