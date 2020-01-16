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Бизнес
16.01.2020 18:48
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«Элемент сервиса и имиджа». «Морской фасад» объяснил, зачем построил спортзал за 92 млн рублей

«Пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад» рассказал, зачем обзавелся спортивным комплексом.

Как 16 января пояснил «Фонтанке» коммерческий директор порта Алексей Панфилов, сооружение, в первую очередь, предназначается для членов судовых команд круизных лайнеров, которые могут там проводить досуг, пока пассажиры находятся на экскурсиях. «Такие примеры мы видели в Стокгольме, Хельсинки, корейском Пусане», – сказал Алексей Панфилов.

Проект изначально задумывался как «элемент сервиса и имиджа» для приближения терминала к международным стандартам. «В соответствии с требованиями объединенной конвенции МОТ (MLC 2006), властям городов-портов необходимо предоставлять культурно-бытовое обслуживание морякам», – пояснил он.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что осенью 2019 года на территории порта «Морской фасад» появился двухэтажный спорткомплекс. Его строительство обошлось компании в 92 млн рублей. Но попасть туда довольно затруднительно: абонементов в спортзал пока нет, а возможностей индивидуального посещения не предусмотрено. Кроме того, порт «Морской фасад» является режимным объектом: чтобы проникнуть на его территорию, нужно миновать контрольно-пропускной пункт. Для этого нужно заранее записаться и предъявить паспорт. Но, очевидно, объект пока популярностью не пользуется: в нем никто не занимается.


По словам Алексея Панфилова, площадкой смогут пользоваться и собственные сотрудники порта, а также жители соседних домов. «Потихоньку начинаем загружать, в соответствии с графиком набираем команды по различным видам спорта и думаем, как загрузить зал на втором этаже», – сказал он.

Оператора для управления «Морской фасад» привлекать не будет. «Отдельно проект капиталоемкий и тяжелый с точки зрения окупаемости, но нужно смотреть синергию», – подчеркнул коммерческий директор «Морского фасада».

По словам топ-менеджера, запуск спортзала не связан со стремлением извлечь дополнительные доходы в связи с тем, что в этом году «Морской фасад» лишится освобождения по налогу на имущество. Ориентировочная сумма налога без применения региональной льготы составит 100 млн рублей, сказал он. При этом с 2016 года «Морской фасад» ежегодно перечисляет дивиденды своему единственному акционеру в лице администрации Санкт-Петербурга. За 2018 год было перечислено 132,8 млн рублей.

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