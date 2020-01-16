«Россия» не накормит бизнес-клиентов в Пулково. Дочка «Аэрофлота» не продлила аренду лаунжа

Авиакомпания «Россия» прекратила обслуживание пассажиров в бизнес-зале международных рейсов в аэропорту Пулково. Об этом сообщила 16 января пресс-служба перевозчика.

Ограничение коснется всех вылетающих рейсами "России" пассажиров класса "бизнес" и участников программы лояльности «Аэрофлот-Бонус», которые обладают картами золотого и платинового уровней Elite Plus.

Свое решение компания объяснила изменениями условий аренды помещений и решением аэропорта разорвать договор с группой «Аэрофлот». При этом оператор «Пулково» «Воздушные Ворота Северной Столицы» сообщил, что договор аренды прекратил действие 15 января. « ПАО «Аэрофлот» приняло решение об ограничении с 16.01.2020 доступа в бизнес-салон ВВСС в зоне международных вылетов всех категорий пассажиров, вылетающих рейсами авиакомпании «Россия» из аэропорта Пулково», – сказали в компании.

Бизнес-салоны ВВСС и Masterсard в аэропорту Пулково работают без изменений.



