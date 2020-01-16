Губернатор Александр Беглов заявил, что к платежам за капремонт нужно относиться «с пониманием». С нового года они выросли вдвое

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что к платежам за капитальный ремонт, которые с нового года выросли в два раза, нужно относиться «с пониманием». «Спекуляций тут никаких не должно быть», — сказал глава города, выступая на заседании Координационного совета по развитию местного самоуправления в Смольном 16 января.

Вопрос капитального ремонта поднял на заседании спикер Законодательного собрания Петербурга и лидер региональной «Единой России» Вячеслав Макаров. Он заявил, что «отдельные партии и политики» используют происходящее в своих целях — чтобы «внести напряжение» в общество. Поэтому главы районов и депутаты от «Единой России» должны «объяснять, встречаться, убеждать и дружно, без интриг расшивать эти вопросы».

С критикой в адрес городской администрации, повысившей плату за капитальный ремонт почти вдвое, на заседании Заксобрания накануне выступили несколько оппозиционных депутатов. 13 января письмо на имя Александра Беглова с просьбой отменить «экономически необоснованное» повышение тарифа отправил лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Поддержать это обращение коллег призвал беспартийный депутат Максим Резник. Фракция «Справедливая Россия» направила письмо прокурору с требованием выразить протест на постановление Смольного.



