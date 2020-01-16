Прядкин досрочно переизбран президентом футбольной РПЛ

Сергей Прядкин досрочно переизбран главой Российской премьер-лиги, сообщает вечером 16 января сайт футбольной организации.

"16 января на заседании общего собрания НП «РФПЛ» клубы Премьер-лиги, в соответствии с уставом, провели досрочное голосование за кандидатуру на пост президента Премьер-лиги. Единогласным решением на новый 5-летний срок переизбран действующий президент – Сергей Геннадьевич Прядкин", – говорится в сообщении.

"Вышло так, что у меня срок заканчивается в апреле, за месяц до конца чемпионата. Клубы посчитали, что это неправильно. Поэтому клубы единогласно приняли решение меня переизбрать на пять лет, сегодня, в конце собрания. За это им большое спасибо», — объяснил Прядкин необходимость досрочного голосования изданию Sport24.

Сообщается также, что клубы РПЛ на этом же заседании поддержали расширение турнира с 16 до 18 команд. Но когда это произойдет, неизвестно.



