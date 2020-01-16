Ле Пен опять собирается побороться с Макроном на выборах президента Франции

Лидер французской партии «Национальное объединение» объявила о намерении занять кресло президента в 2022 году.

«Мое решение обдумано и уже принято. Я готовлюсь к президентским выборам», – цитирует 16 января заявление Марин Ле Пен газета La Figaro.

По ее словам, объявить о президентских амбициях за два года до выборов она решила, потому что нынешний глава государства Эммануэль Макрон якобы уже начал свою кампанию. «Я не позволю ему бежать в одиночку», – отметила Ле Пен. В своем обращении она также подчеркнула, что ее не смущает, что она уже проигрывала на выборах два раза.

Дочь французского политика-националиста Жан-Мари Ле Пена на выборах 2017 года уступила Макрону во втором туре, набрав почти 34%. Такие образом, она улучшила свой результат 2012 года, когда стала лишь третьей с 17,9%. Французские СМИ неоднократно писали о якобы имевшем место финансировании политической деятельности Ле Пен из России, хотя она отрицала все обвинения. Президент Владимир Путин также подчеркивал, что у Москвы нет намерения влиять на волеизъявление французов.



