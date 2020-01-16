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Город
16.01.2020 17:56
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Чтобы привести в порядок особняк Черкасского, КГИОП готов дать Берсону два года. Иначе в штрафах прибавится нулей

Обязать миллиардера Бориса Берсона отреставрировать принадлежащий ему особняк на Университетской набережной в Петербурге комитет по охране памятников (КГИОП) решил через суд. Если за два года он не справится, неустойка может достигать миллионы в месяц.

Иск от комитета Смольного рассматривается в Дзержинском районном суде. Предварительное слушание уже состоялось, первое по существу назначено на 4 февраля. Как сообщили «Фонтанке» в комитете, чиновники требуют понудить собственника «исполнить обязательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом А. Черкасского (Риттера)»» на Университетской набережной, 23.

Если суд встанет на сторону чиновников, то на исполнение его решения, согласно иску, КГИОП отводит Берсону два года. Дальше, если дом так и продолжит плесневеть, периодически гореть и разваливаться, пойдут неустойки и суммы платить придётся куда более существенные, чем административные штрафы. Как сообщалось ранее, очередной подобный иск, пятый по счёту, суд удовлетворил 16 января, на этот раз назначен штраф в 50 тысяч рублей по двум протоколам.

Размер неустойки, который заявил комитет, – по 100 тысяч за каждый случай неисполнения решения суда в установленный им срок. Если и это не пробудит в миллиардере интерес к его имуществу, то КГИОП просит по 200 тысяч в месяц за каждый из пунктов требований до тех пор, пока особняк не будет приведён в порядок.

В настоящее время дом рядом с памятником Трезини у Благовещенского моста выглядит удручающе. Снаружи любой проходящий мимо может увидеть обвалившуюся штукатурку, заколоченные двери и окна, следы пожаров, коих за последний год на долю памятника архитектуры пришлось три штуки. Не лучше дела и внутри – кирпичные своды в подвалах мокрые, деревянные перекрытия гниют, металлические балки ржавеют. На крыше трещины и плесень, местами на стропилах отсутствуют важные детали. 


Справка:

Забрать у Берсона памятник архитектуры и заняться его восстановлением общественность просила городские власти, письма миллиардеру в Израиль посылала прокуратура. Зимой в Смольном считали, что действовать подобным образом – преждевременно. Разрешение КГИОП на проведение работ, - а Берсон планировал переделать дом в трехквартирный, - истекло в мае 2019 года.

Основной актив Бориса Берсона - доля в холдинге «Адамант», ему принадлежат 13 процентов. Его состояние оценивается более чем в 18 млрд рублей.

Квартиры в особняке Черкасского он приобрёл в середине нулевых, расселив коммуналки. В его собственности 900 квадратных метров кадастровой стоимостью 25 млн рублей.

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