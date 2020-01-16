Бизнес-парк «Гараж»: успейте припарковаться

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В Пушкинском районе с опережением графика идёт строительство нового общественно-делового центра. Объект возводится в рамках комплексное освоение территории на подъезде к Пушкину застройщиком ООО «Терминал-Ресурс».

В составе «Гаража» – четырёхэтажный паркинг на 300 машин и двухэтажное коммерческое здание. Пристройка будет выполнена в стиле голландской архитектуры, в ней разместятся магазины сопутствующих товаров, кафе, аптека, предприятия бытовых услуг, а также офисы.

Строительные работы идут с опережением графика: сейчас ведётся устройство стен и перекрытий паркинга, прокладка коммуникаций, возводятся пристроенные помещения. Закончить и сдать объект планируется уже осенью 2020 года.

Расположение бизнес парка на пересечении Петербургского шоссе и улицы Кокколевской – пути следования в Пушкин – выбрано не случайно. Транспортный поток здесь достигает 3 000 автомобилей в час и 300 туристических автобусов в день. В непосредственной близости от остановки общественного транспорта находятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». В распоряжении новосёлов «Образцовых кварталов» большое количество парковочных мест на обустроенной придомовой территории, а теперь появилась возможность приобрести машино-место в отдельно стоящем паркинге. Также принимаются заявки на аренду и покупку коммерческих помещений.

От бизнес-парка «Гараж» имеются удобные выезды на Пулковское, Московское, Киевское шоссе, Витебский проспект, КАД. В пяти километрах расположен аэропорт Пулково, в двух – город Пушкин, 15 минут занимает дорога до ближайших станций метро – Московская, Звёздная, Купчино.

Отдел продаж и аренды застройщика ООО «Терминал-Ресурс». г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya