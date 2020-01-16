Кудрин написал Мишустину о разумном доверии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 16 января пожелал официально назначенному главе правительства РФ Михаилу Мишустину разумно распорядиться доверием граждан и бизнеса.

«Дума только что одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Желаю ему и его будущему кабинету разумно распорядиться доверием, которое граждане и бизнес готовы оказать новой команде правительства, и повести институциональные преобразования», — написал Кудрин в своем микроблоге в Twitter.

Дума только что одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Желаю ему и его будущему кабинету разумно распорядиться доверием, которое граждане и бизнес готовы оказать новой команде правительства, и повести институциональные преобразования. — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 16 января 2020 г.





Часом ранее указом Владимира Путина Мишустин был официально назначен премьер-министром РФ, а бывший председатель федерального правительства Дмитрий Медведев назначен заместителем председателя Совета безопасности России.

Напомним, 16 января Госдума ФС РФ согласовала кандидатуру Мишустина, предложенную Путиным, на пост главы российского правительства. Впервые в истории РФ при этом против кандидата не был подан ни один голос народных избранников.