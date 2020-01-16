Уборочный трактор-«пешеход» и водитель Hyundai не поделили «зебру» на Асафьева

В Выборгском районе Петербурга в отсутствие снега уборочный трактор решил почистить улицы от машин. Коммунальная техника и легковушка не смогли разминуться на «зебре».

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Юра, днем 16 января на перекрестке улицы Асафьева с улицей Композиторов столкнулись коммунальная техника и легковой автомобиль Hyundai. На регулируемом пешеходном переходе трактор с отвалом «пошел на таран «Хёндэ», пишет он.

Судя по фото, серьезных последствий авария не имела. Пользователи в соцсетях не преминули иронично поинтересоваться, от чего же трактор с отвалом мог расчищать тротуар в столь «снежную» зиму. «Трактор чистит город от хюндаев (авторская орфография сохранена. – Прим. ред.)», – заключила участница группы Лилия.



