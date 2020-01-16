Администрация Пушкинского района уверяет: Эвакуированные без верхней одежды школьники прятались от непогоды под пледами

Эвакуация школьников без верхней одежды и личных вещей не нарушает официальные правила. Во время чрезвычайных ситуаций скорость важнее всего, а уберечь детей от простуды власти пытаются с помощью тёплых платков.

Как вечером 16 января «Фонтанке» сообщили в администрации Пушкинского района, после утренней эвакуации, когда школьников вывели под дождь, а оперативники в очередной раз отправились проверять сообщения о заминировании, всем детям выдали пледы. «Хотим обратить внимание, что в образовательных учреждениях Пушкинского района приобретены комплекты пледов на каждого ученика на случай аналогичных ситуаций», – сообщили официальные лица и отметили, что «приоритетом педагогического коллектива является максимально быстрая эвакуация».

Уроки в школах прервались утром 16 января, сразу после того, как на выход пошли суды. Особенностью стало то, что в некоторых учебных заведениях оперативностью не пренебрегли, даже несмотря на дождь, ветер и тот факт, что от рассылки неизвестных лжеминёров горожане страдают не первый месяц, а ни одно из сообщений не подтвердилось. Закупили ли тёплые вещи в других районах для отогревания детей, не сообщается.



