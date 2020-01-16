За 4 года Петербургу необходимо более 300 объектов «социалки». К их строительству Смольный хочет привлечь концессионеров

До 2024 года Петербургу для устранения дефицита необходимо более 300 новых объектов социальной инфраструктуры. Для возведения части из них власти города планируют привлечь инвесторов в рамках концессионных соглашений. Об этом 16 января сообщили в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

В «Невской ратуше» 16 января состоялось первое заседание рабочей группы под председательством главы комитета по экономической политике Валерия Москаленко. В мероприятии приняли участие профильные чиновники и руководство районов.

Предполагается, что новые детсады и школы будут появляться тремя путями. Большинство объектов построят в рамках уже существующей адресной инвестиционной программы за бюджетный счет. Ряд объектов появятся в рамках соглашений с застройщиками. Однако в собственности города находятся еще 45 участков, которые не значатся в АИПе, но на которых должна появиться социнфраструктура. Планируется, что это произойдет в рамках концессионных соглашений с инвесторами, при этом сами объекты будут находиться в собственности города. Рассматривать вопросы создания соцобъектов этим путем будет специально созданная рабочая группа.

Представитель комитета пояснил, что пока говорить о том, на каких условиях будут заключаться концессии, преждевременно. Обсуждение этого вопроса с потенциальными инвесторами предстоит на будущих заседаниях группы.





«Сейчас в первоочередной список включено 22 объекта. Однако вместе с профильными комитетами и администрациями районов мы еще раз проанализируем потребность и, возможно, расширим список», – цитирует пресс-служба Валерия Москаленко. Речь идет о 14 детских садах, 5 школах и 3 поликлиниках.

Больше всего нехватку мест в детсадах испытывают Приморский, Невский, Красногвардейский и Красносельский районы. В школах – Приморский, Выборгский, Невский и Красносельский районы, а недостаток поликлиник острее всего в Московском, Красносельском, Невском и Приморском районах.