Масштабные задачи требуют новых подходов. Медведев прокомментировал отставку своего правительства

Бывший премьер-министр России, назначенный заместителем по Совбезу, дал оценку работе своего кабинета министров и пожелал удачи Мишустину.

«Мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось. Большую роль здесь сыграл серьезный опыт и профессионализм членов правительства», – написал 16 января Дмитрий Медведев в своем Facebook.

По его словам, порой кабинету министров было «очень непросто» выполнять «большую работу». Он полагает, что правительство работало «как одна команда», однако сейчас требуются новые подходы для реализации «новых масштабных задач» президента Владимира Путина.





«Правительство, которое будет назначено в ближайшее время, с этим справится. Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного», – добавил Медведев.

Напомним, 16 января Госдума ФС РФ согласовала кандидатуру Михаила Мишустина, предложенную Путиным, на пост главы российского правительства. Отставка правительства состоялась накануне, после послания президента Федеральному собранию.