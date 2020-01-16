Изгнанный из Ирана принц готовит революцию. За помощью он обратился к Трампу

Наследник последнего иранского шаха Реза Пехлеви, отца которого свергли во время исламской революции на исходе 70-х годов прошлого века, призвал к смене власти у себя на родине.

«Он [принц Реза] попросил международное сообщество профинансировать «забастовочный фонд», чтобы позволить иранским рабочим устроить акцию протеста, а также обратился к администрации [Дональда] Трампа, чтобы продолжить кампанию максимального экономического давления с целью уничтожить исламскую республику», – сообщает 16 января издание The National Interest со ссылкой на выступление сына шаха в Гудзонском институте.

По его словам, давление США на Иран является недостаточным для изменений в стране. Реза полагает, что у администрации президента Дональда Трампа нет видения Ирана. Принц уверен, что будущее республики в «истинной демократии» и многопартийной системе. При этом он признался, что у него нет амбиций возглавить страну.

Напомним, что отношения Ирана и США в очередной раз обострились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Тегеран устроил атаку на американские объекты в регионе. На этом фоне в республике прошли массовые демонстрации. Америка объявила об усилении давления на Иран.

Принц Реза — прямой наследник последнего иранского шаха Мохаммеда Пехлеви, которого в 1979-м свергли во время исламской революции. Он покинул Тегеран в юности, а после этого жил в США.



