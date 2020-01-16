На Украине возбудили дело о возможной слежке за экс-послом США Йованович

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело о возможной слежке за экс-послом США Мари Йованович, когда она была в этой должности, сообщила пресс-служба МВД страны 16 января.

Ранее комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал заметки и другие документы, в которых утверждается, что за послом могла осуществляться незаконная слежка, а также, возможно, было вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам американских граждан.

«После анализа этих материалов Национальная полиция Украины по факту их публикации начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 ("Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции") и ч. 1 ст. 182 ("Незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни") Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.





МВД отмечает, что в соответствии с требованиями международного и национального законодательства гарантирует защиту, безопасность и неприкосновенность дипломатов любого иностранного государства на территории Украины, включая представителей дипломатического корпуса США.

По заявлению министерства, его цель — оперативно-следственным путем проверить, действительно ли был факт нарушения украинского и международного законодательства. Если информация, обнародованная Палатой представителей, подтвердится, то в МВД пообещали отреагировать соответствующим образом.

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании в соответствии с международными механизмами.