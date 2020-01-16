В Петербурге экс-главу муниципалитета уличили в коррупции. Его задабривали квартирами

Прокуратура продолжает разбирать достижения главы муниципального образования «Невский округ» через полгода после его увольнения. Переданные строителями квартиры легли в административное производство, а до этого – в уголовное дело.

О результатах проверки исполнения антикоррупционного законодательства ведомство сообщило 16 января. Итогом стало дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица (19.28 КоАП РФ), материалы уже направлены в мировой суд.

«Проверка показала, что в 2016 году в интересах строительной компании ООО «Ресурс» бывшему главе муниципального образования МО «Невский округ» переданы права на две квартиры на общую сумму свыше 10 млн рублей в строящемся жилом доме за незаконное предоставление компании муниципальных преференций», – уточнили в прокуратуре.

Задабривать чиновника квартирами, как полагает следствие, строителям пришлось из-за проволочек с возведением жилого дома, часть помещений в котором как раз предназначалась для нужд муниципалитета.





«Компания договорилась с главой муниципального образования о заключении дополнительного соглашения, по которому срок стройки увеличился, а передаваемые площади уменьшились, что повлекло причинение ущерба муниципалитету», – рассказали в пресс-службе, добавив, что по фактам получения взятки и превышения должностных полномочий возбуждены и расследуются уголовные дела. Какой статус у чиновника в этом деле, издание спросило у Следственного комитета. Ответ пока не получен.

По информации «Фонтанки», уголовное производство возбуждено ещё осенью. МО «Невский округ» с 2014 года возглавлял Алексей Самойленко. Внимание прокуратуры к нему и его предпринимательской деятельности привлекал центр «Трансперенси Интернешнл – Россия». В августе прошлого года муниципальный совет проголосовал за прекращение полномочий Самойленко.