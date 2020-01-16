«Группа ЛСР» ввела в эксплуатации четыре дома в жилом комплексе «Цивилизация»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу 4 домов — а это почти 2000 квартир — в жилом комплексе комфорт-класса «Цивилизация», который компания возводит в Невском районе Санкт-Петербурга. Общая площадь введенной недвижимости составила чуть более 181 тыс. кв. м.

Разрешение на ввод получено для четырех корпусов (№№2, 3, 6 и 7). В сданных корпусах представлены 1-3-комнатные квартиры. Ключи будущим жителям планируют выдать до 30 июня 2020 года. При этом жилье будет передано с полной чистовой отделкой европейского типа. Будущим жильцам останется лишь въехать и расставить мебель. На сегодня почти все квартиры в сданных корпусах проданы.

В эксплуатацию введены и два наземных паркинга, а также встроено-пристроенные помещения общей площадью почти 3 тыс. кв. м, где смогут разместиться магазины шаговой доступности, аптеки, кофейни и другие предприятия сферы услуг.

Жилой комплекс «Цивилизация» – масштабный проект градообразующего значения, благодаря которому территория Октябрьской набережной превратится в новое пространство для комфортной жизни. Здесь появится абсолютно новый микрорайон, который практически граничит с историческим центром Петербурга — до ансамбля Александро-Невской Лавры на автомобиле не более 10 минут.

На этой «территории будущего» будет создана полноценная социально-бытовая и коммерческая инфраструктура. Также к услугам жителей возможности Невского района: в 10 минутах езды от комплекса несколько крупных гипермаркетов, ТРК, строительных магазинов, множество социальных объектов. Украшением проекта станет пешеходный бульвар протяженностью более 1 км.

Всего здесь запроектировано 2 школы, 4 детских сада, инновационное детское учреждение, объединяющее начальную школу и детский сад, а также многоярусные паркинги. Первые этажи жилых корпусов займут предприятия торговли и сферы услуг.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Цивилизация» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф