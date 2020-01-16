"Зенит" узнал соперников по товарищеским матчам на сборах

Футбольный клуб "Зенит" определился с соперниками по товарищеским матчам на сборах. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, первым соперником команды Семака по контрольным матчам станет катарский «Аль-Увайнах», представляющий второй дивизион местного чемпионата. Встреча пройдет в центре «Эспайр» и начнется в 17:00 по петербургскому времени.

Во второй игре «Зенит» сыграет с действующим чемпионом Австрии «Зальцбургом»; матч пройдет в «Эспайре» 25 января и начнется в 17:00.

В рамках вторых сборов в Испании петербуржцы сыграют с люксембургским «Дюделанжем», встреча состоится 1 февраля в Бенидорме.

Третьи сборы пройдут в Турции с 14 по 22 февраля. В Анталии «Зенит» встретится с казахстанским «Кайратом» (17 февраля) и минским «Динамо» (22 февраля).





Первый официальный матч «Зенит» проведет 29 февраля в Петербурге: в рамках РПЛ петербуржцы сыграют против «Локомотива».

Напомним, что «Зенит» после 19 туров лидирует с отрывом в десять очков от второго места, которое занимает «Краснодар».