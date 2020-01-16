Путин назначил Мишустина премьером, а экс-премьера - замом по Совбезу

Практически сразу после согласования нижней палатой российского парламента кандидатуры Михаила Мишустина в председатели правительства РФ президент страны произвёл анонсированные им накануне кадровые назначения в высшем эшелоне власти.

Указом Владимира Путина, который публикует пресс-служба Кремля, Мишустин назначен премьер-министром РФ, а бывший председатель федерального правительства Дмитрий Медведев другим указом главы государства, как и было обещано, назначен заместителем председателя Совета безопасности России.

Напомним, 16 января Госдума ФС РФ согласовала кандидатуру Мишустина, предложенную Путиным, на пост главы российского правительства. Впервые в истории РФ при этом против кандидата не был подан ни один голос народных избранников.



