«При упоминании налоговой перестали вздрагивать»: как Мишустин за 10 лет изменил ФНС

Пять бизнесменов рассказали «Фонтанке» о том, с каким наследием главный налоговик России переезжает в Белый дом.

Михаил Мишустин//Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Новый премьер-министр Михаил Мишустин целое десятилетие цифровизировал налоговую службу. При нем НДС вырос до 20%, появились налог на самозанятых, онлайн-кассы и начались массовые блокировки счетов предпринимателей. Серьезно увеличилась и собираемость налогов, отчеты о которой, как говорят, так радовали Владимира Путина. Делает ли это его хорошим председателем правительства?

Такой вопрос мы задали ряду видных представителей крупного бизнеса. И открыто говорить согласились не все.

Директор Института нового индустриального развития Сергей Бодрунов, экс-глава комитета экономического развития Смольного:





– Ошибки, не вовремя поданные документы, недооценка позиций в учете… Значительная часть проблем у бизнеса с налоговой раньше возникала из-за того, что сами процедуры были не отработаны ни административно, ни технологически. С приходом Мишустина на должность главы Налоговой службы начался крен в сторону цифровизации, развитие сервисной компоненты налогового обслуживания. И если оценивать сейчас, то реально в стране очень немного сделано изменений в таком виде, как в налоговой системе.

У нас долгое время было как: ты сам должен рассчитать все, в соответствии с огромной кучей томов Налогового кодекса, а затем тебя будут проверять. Сейчас информация поступает в налоговую из разных источников, заранее, и налогоплательщику могут сразу сказать — ты должен платить столько. Не согласен? Оплати и спорь сколько хочешь. Как это делают в продвинутых странах. Надо и дальше развивать сервис, чтобы люди могли заниматься бизнесом, а не бесконечным налоговым учетом и расчетами.

Я далек от того, чтобы идеализировать. И считаю, что заявления о том, что это – лучшая налоговая система в мире, во многом оценочные. Невозможно сравнивать с другими странами, не поработав там. Но если сравнивать Россию сегодня с Россией 10 – 15 лет назад, это земля и небо.

Говорят, что Путину нравился Мишустин за доклады. Не думаю, что Путин так легко ведется на красивые доклады. У него есть возможности для оценки реальной деятельности тех или иных своих выдвиженцев.

Директор Торжковского рынка Леонид Яцук:

– По сравнению с тем, что было в 2000-е годы, я уже не буду говорить про 90-е, и тем, что сейчас, – работать стало легче и понятнее. И это не только я могу сказать как руководитель. Но так говорят и бухгалтеры. Стали ли жестче работать? Вы знаете, на нашем предприятии нет. Все понятно. Наоборот, проверок гораздо меньше. Стало спокойнее – при упоминании налоговой перестали вздрагивать. Не приезжают инспекторы, мы не выделяем им комнаты. Но тут, вероятно, заслуга не только ФНС, но и наша тоже. Может, кто-то вздрагивает до сих пор, кому есть из-за чего?

Не могу сказать, заслуга ли это Мишустина лично. Я с ним не знаком ни далеко, ни близко. Наверное, все-таки механизмы отлаживаются. Но для того, чтобы они работали должным образом, наверняка руководить этим кто-то должен, в данном случае — Мишустин.





Совладелица «Максидома» Мария Евневич:

– Если говорить об изменениях последних лет в ФНС с точки зрения «Максидома», то нам нравится новый подход к проведению налоговых проверок. Раньше налоговики проверяли всех крупных налогоплательщиков. Грубо говоря, по расписанию приходили раз в два года – раз «крупный», то есть смысл что-то поискать. После того как ввели АСК НДС и риск-метод при проведении налоговых проверок, стало гораздо спокойнее.

Мы попадаем в «зеленую зону», и у нас нет масштабных выездных проверок уже пять лет. Это хорошо, так как высвобождает время и силы для созидательной деятельности в бизнесе.

Если посмотреть статистику налогового ведомства, то при Мишустине они сократили количество налоговых проверок (проводят их прицельно), увеличили штрафы с каждой и общую собираемость налогов в «штатном режиме». Если сравнивать с другими контролирующими органами, то налоговая служба сейчас наиболее современная, технологичная, цифровизированная и продвинутая. Как это всё соотносится с работой премьером? Я не знаю. Посмотрим.

Но хочется снижения админбарьеров, избавления от чрезмерной забюрократизированности, изменения подхода к контрольным и проверочным мероприятиям и в целом улучшения условий ведения бизнеса.

Генеральный директор «Карелия Палп» Юрий Айвазов:

– Если сравнивать с тем, что было 10 лет назад, то стало лучше: конструктивно и системно. Появилась прозрачность. Все добропорядочные только радуются изменениям. И собираемость увеличилась. Когда понятно направление движения, то всем комфортнее и планировать, и взаимодействовать, и решать проблемы. Наверное, самое яркое впечатление мое от работы с ФНС за 10 лет в том, что я, слава богу, больше не работаю с ФНС! На уровне процессов. Все работает, и ни у кого не возникает дополнительных вопросов.

Управляющий партнер УК «Теорема» Игорь Водопьянов:

– Можно разные слова про ФНС говорить. По моим оценкам, теперь лучше всего соглашаться с налоговой. Даже если у тебя есть какие-то сомнения в отношении того, что тебе говорит инспектор, надо согласиться. Если спорить, то лучше не будет точно. Это мой вывод из деятельности господина Мишустина.

У меня вообще такое впечатление, что там посчитали, что если человек умеет очень ловко доить корову, то он и сможет её как-то выращивать. Но он все-таки специалист по дойке, а не выращиванию, и на этом и сконцентрируется. Понятно, что государству нужны деньги и сейчас. Им не нужно развитие бизнеса, потому что это сложная процедура, а получится или нет — неизвестно.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»