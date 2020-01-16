«Суперджет» сел на недействующую полосу в Домодедово. Почему он промахнулся, пока неясно

«Сухой суперджет» сел на недействующую взлетную полосу в московском аэропорту Домодедово днем 16 января. По какой причине это произошо, пока неясно.

Об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ираэро» сообщил «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах. Агентство добавило, что борт приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу, пострадавших нет.

Судя по сайту сервиса «Флайтрадар», речь идет о рейсе № 4284 из Сабетты. Это вахтовый поселок в Ямало-Ненецком автономном округе. Самолет приземлился в 14.16 при времени по расписанию 14.05. Трекер четко показывает, что борт сел на территории Домодедово, но в стороне от действующих ВПП.

13 января сообщалось, что SSJ-100, летевший из Шереметьево в Ставрополь, вернулся через полчаса в Москву. В воздухе экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя. Посадка прошла в штатном режиме.



