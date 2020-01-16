Происшествия
«Суперджет» сел на недействующую полосу в Домодедово. Почему он промахнулся, пока неясно
«Сухой суперджет» сел на недействующую взлетную полосу в московском аэропорту Домодедово днем 16 января. По какой причине это произошо, пока неясно.
Об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ираэро» сообщил «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах. Агентство добавило, что борт приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу, пострадавших нет.
Судя по сайту сервиса «Флайтрадар», речь идет о рейсе № 4284 из Сабетты. Это вахтовый поселок в Ямало-Ненецком автономном округе. Самолет приземлился в 14.16 при времени по расписанию 14.05. Трекер четко показывает, что борт сел на территории Домодедово, но в стороне от действующих ВПП.
13 января сообщалось, что SSJ-100, летевший из Шереметьево в Ставрополь, вернулся через полчаса в Москву. В воздухе экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя. Посадка прошла в штатном режиме.
Справка:
«Суперджеты» не в первый раз становятся «героями» новостей. Но в мае 2019 года с самолетом этой модели произошла страшная трагедия: после взлета из Шереметьево самолёт попал в грозовую облачность. Как говорится в отчете МАК, в самолет попала молния. Ее удар вывел из строя несколько систем самолета, из-за чего пилотам пришлось управлять «Суперджетом» в режиме Direct mode, то есть без помощи автоматической системы управления. В аварии погиб 41 человек.