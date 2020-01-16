Еще один младенец умер в Петербурге после рождения в квартире

Младенец не пережил домашние роды в Невском районе Петербурга минувшим вечером. С родителями и медиками беседуют полиция и прокуратура.

По данным «Фонтанки», ребенок скончался поздним вечером 15 января в квартире на проспекте Пятилеток, 9. Процесс происходил в ванне. Сразу после появления на свет младенец скончался, роженицу увезли в больницу.

Трагедия заинтересовала не только полицию, но и прокуратуру, ведомство сообщило о проверке 16 января.

Это второй случай за последний месяц, когда младенец погибает при домашних родах. 24 декабря петербурженка, по словам помогавшей ей акушерки, легко и быстро родила на вид здорового младенца. Ребенок умер, сделав первый вдох.



