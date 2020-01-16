«Отдал другим регионам». Александр Беглов признался, почему оставил Петербург без снега

Губернатор Петербурга Александр Беглов, подводя итоги новогодних праздников, пошутил о бесснежной погоде.

«Я прошлой зимой отдал самовывозом снег другим регионам. Все вывезли, сказали еще, что я им должен. Все уже расписано», — сказал глава города в ответ на реплику из зала о том, что новогоднее настроение испортило отсутствие снега.

Диалог состоялся 16 января во время заседания Координационного совета по развитию местного самоуправления в Смольном. Губернатор пообещал «зарезервировать кусочек снега» для особо нуждающихся.



