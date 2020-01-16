Россия - президентская республика. Путин рассказал об остающихся у главы государства полномочиях

Владимир Путин заявил, что при изменении Конституции у президента должны остаться «серьезные полномочия».

«У президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности и в связи с потерей доверия», – цитирует 16 января заявление Владимира Путина РИА «Новости».

По его словам, Россия останется президентской республикой. Глава государства подчеркнул, что это «совершенно обязательный императив». С его позицией согласны члены рабочей группы «в подавляющем большинстве».

Напомним, что 15 января Владимир Путин заявил о намерении внести изменения в основной документ страны.



