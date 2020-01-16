В Коми ФСБ пришла за главой МВД региона. Его заподозрили в особо крупной взятке

В Республике Коми возбуждено уголовное дело против министра внутренних дел. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – сообщает днем 16 января Следственный комитет РФ.

Оперативные мероприятия проходили при участии ФСБ.

Судя по сайту республиканского МВД, ведомство возглавляет Виктор Половников, выпускник Омской высшей школы милиции. В органах с 1984 года, начинал службу опером уголовного розыска Курганского облисполкома. Полицию Коми возглавил в 2015-м. Имеет медаль «За отличную службу по охране общественного порядка».



