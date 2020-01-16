В декабре в Европе продали на 57% больше «Лад». Но годовой результат это не спасло

По итогам декабря 2019 года продажи автомобилей LADA в странах Европейского Союза выросли впервые после трех месяцев падения. Но в целом за год «АвтоВАЗ» реализовал в Европе меньше машин, чем в 2018-м.

Как сообщает 16 января аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АСЕА, в 2019 году российский автогигант продал в странах ЕС 4956 автомобилей. Это на 3,9% меньше, чем годом ранее. А вот декабрьские продажи «Лад» в Европе выросли по сравнению с предыдущим годом аж на 57,3%. В количественном выражении это 471 автомобиль.

В апреле 2019 года «АвтоВАЗ» принял решение приостановить поставки «Лад» в Европу. Причиной стало ужесточение экологических норм: новый стандарт требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Но в компании планируют вернуться на европейский рынок с новой глобальной моделью, разработанной в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan. Возможно, речь идет о новом поколении внедорожника LADA 4x4.

Всего в 2019 году «АвтоВАЗ» поставил на экспорт около 50 тысяч «Лад». Это на 32% больше, чем годом ранее. Основными рынками российской марки остаются Беларусь и Казахстан. Весной автомобили LADA также начали продавать в Монголии.



