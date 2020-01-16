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Власть
16.01.2020 15:32
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Госдума согласовала назначение Михаила Мишустина на должность главы правительства. Впервые за 24 года противников не нашлось, только равнодушные

Депутаты Госдумы дали согласие на назначение Михаила Мишустина главой правительства Российской Федерации. Сильнее голосовали только за Путина.

За Мишустина 16 января проголосовали 383 человека из 424 (85,1%), воздержались 41 (9,1%). Как отметил спикер Вячеслав Володин, это первый случай с 1996 года, когда нет ни одного голоса против. При этом он особо подчеркнул, что рекорд поддержки не побит: в 2008 году 392 голоса получил Владимир Путин.

Сам Мишустин поблагодарил парламентариев за доверие и сообщил, что будет готовиться к апрелю, чтобы более детально ознакомить депутатов с курсом правительства.

Вчера после отставки правительства РФ, о которой объявил Дмитрий Медведев после послания Владимира Путина к Федеральному собранию, президент внёс в Госдуму ФС РФ кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.


Справка:

Выступая с посланием Федеральному собранию 15 января, Владимир Путин, в частности, предложил дать Государственной думе полномочия по утверждению премьер-министра и других членов кабмина. Причём президент не сможет игнорировать решения нижней палаты российского парламента, но сможет увольнять министров. Совету Федерации Путин предложил дать полномочия по согласованию руководителей силовых ведомств. Кроме того, президент сообщил, что согласен на удаление слова «подряд» из статьи Конституции о лимите на работу президента в два срока. Подробности заявленных правок Конституции читайте на «Фонтанке».

Через несколько часов после послания Путина Дмитрий Медведев ушёл в отставку с поста председателя российского правительства. Впредь он будет курировать силовиков и армию в Совете безопасности в должности заместителя Путина. На должность премьера была выдвинута кандидатура главы ФНС Михаила Мишустина.

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