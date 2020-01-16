Госдума согласовала назначение Михаила Мишустина на должность главы правительства. Впервые за 24 года противников не нашлось, только равнодушные

Депутаты Госдумы дали согласие на назначение Михаила Мишустина главой правительства Российской Федерации. Сильнее голосовали только за Путина.

За Мишустина 16 января проголосовали 383 человека из 424 (85,1%), воздержались 41 (9,1%). Как отметил спикер Вячеслав Володин, это первый случай с 1996 года, когда нет ни одного голоса против. При этом он особо подчеркнул, что рекорд поддержки не побит: в 2008 году 392 голоса получил Владимир Путин.

Сам Мишустин поблагодарил парламентариев за доверие и сообщил, что будет готовиться к апрелю, чтобы более детально ознакомить депутатов с курсом правительства.

Вчера после отставки правительства РФ, о которой объявил Дмитрий Медведев после послания Владимира Путина к Федеральному собранию, президент внёс в Госдуму ФС РФ кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.



