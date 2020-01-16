Паром из Петербурга в Хельсинки в 2021 году переведут на причал ближе к центру финской столицы
Паром «Принцесса Анастасия», сейчас пока находящийся в длительном ремонте, с весны 2021 года будет причаливать к временному терминалу Makasiini в Южном порту Хельсинки. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе морских ворот финской столицы.
Решение перевести судно компании Moby SPL, которое возит петербуржцев по Балтике, связано с реорганизацией портовых зон и загруженностью трафика в Западном терминале, говорится в сообщении. Изначально предполагалось сменить порт прибытия уже весной 2020 года, но изменение отложили на год. Это связано со структурными вопросами в терминале Makasiini.
Пока же до 21 марта «Принцесса Анастасия» находится в доке на ремонте. В это время другие паромные компании на Балтике фиксируют рост числа российских пассажиров.
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