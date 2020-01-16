Где в Петербурге можно искупаться на Крещение

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Желающих пройти испытание ледяной водой на праздник Крещения Господня будут ждать 26 купелей в двенадцати районах Петербурга. Главная иордань расположена у стен Петропавловской крепости, но к полуночникам там не готовы.

Как уточнили в комитете по вопросам законности и правопорядка, время работы иорданей ещё может измениться из-за погоды: закрыть их раньше, например, придётся в случае сильного дождя или ветра. Пока синоптики обещают, что до выходных в городе не похолодает и нырять предстоит при плюсовой температуре.

«Фонтанка» расспросила специалистов о том, как готовиться и о чём думать, прыгая в холодную воду. Отсутствие крещенских морозов для самого обряда непринципиально. Деревянные конструкции адаптировали к водоёмам без льда. Возле каждой купели будут дежурить медики, полицейские и спасатели. Купальщиков просят окунаться только по санкционированным адресам.





Василеостровский район

– набережная Лейтенанта Шмидта, 27/2, река Нева (подворье Введенского мужского монастыря Оптина пустынь. Храм Успения Пресвятой Богородицы).

18 января с 11:00 до 24:00

19 января с 00:00 до 05:00 и с 10:00 до 24:00.

– Стрелка Васильевского острова, река Нева (Духовный Центр Единой Матери людей)

19 января с 12:00 до 21:00.

Выборгский район





– Никольская улица, 13, озеро Среднее Суздальское (храм Спаса Нерукотворного Образа)

– Большая Озерная улица, 84, озеро Среднее Суздальское (храм Святого Александра Невского)

Обе работают с 22:00 18 января до 18:00 19 января.

Колпинский район

– посёлок Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217, река Нева (храм Святого благоверного великого князя Александра Невского)

18 января с 18:00 до 24:00 19 января.

– Колпино, Пролетарская улица, 2, река Ижора (Свято-Троицкий собор)

18 января с 18:00 до 24:00 19 января.

Красносельский район

– Старо-Паново, Набережная улица, д. 45, храм Святых мучеников Адриана и Наталии, купель внутри здания

18 января с 18:00 до 00:30 19 января.

19 января с 12:00 до 22:00.

– Горелово, улица Коммунаров, 145, пруд (храм Священномученика Фаддея, архиепископа Тверского).

с 11:30 18 января до 02:00 19 января.

19 января с 11:30 до 17:00.

– Красное Село, проспект Ленина, 108, купель внутри здания на территории Красносельской Свято-Троицкой церкви.

18 января с 22:00 до 02:00 19 января.

19 января с 12:30 до 16.00.

Кронштадт

– Кронштадт, Туллонская аллея, 7, Финский залив, пляж.

18 января с 13:00 до 02:00 19 января.

19 января с 12:00 до 22:00.

Курортный район

– Сестрорецк, Петровская набережная, 1, озеро Сестрорецкий Разлив (храм Святых апостолов Петра и Павла).

18 января с 18:00 до 23:00 19 января.

– Песочный, Мельничная улица, 32, купель возле часовни Преподобного Серафима Саровского.

Время работы пока не согласовано.

Невский район

– Рыбацкий проспект, 12, лит. А, территория яхт-клуба «Восточный», Нева (храм Рождества Пресвятой Богородицы).

18 января с 11:00 до 24:00 19 января.

Петроградский район

– купель у Петропавловской крепости (между Трубецким и Нарышкиным бастионами), Нева.

19 января с 10:00 до 24:00.

– Аптекарская набережная, возле дома № 8, река Большая Невка (храм Преображения Господня лейб-гвардии Гренадерского полка).

18 января с 21:00 до 22:00 19 января.

Петродворцовый район

– Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 32, напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф», Ольгин пруд.

18 января с 18:00 до 09:00 19 января.

19 января с 09:00 до 24:00.

– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 15, пруд (Троице-Сергиева Приморская пустынь).

18 января с 21:00 до 03:00 19 января.

19 января с 12:00 до 21:00.

– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 109, Михайловка, пруд.

Время работы пока не согласовано.

– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 115, Знаменка, пруд (храм Святых Апостолов Петра и Павла)

18 января с 18:00 до 05:00 19 января.

19 января с 10:00 до 21:00.

Приморский район

– Ольховая улица, д. 2, парк "Озеро Долгое" (храм Сошествия Святаго Духа на апостолов)

18 января с 20:00 до 06:00 20 января.

Пушкинский район

– Пушкин, Колонистский пруд (собор Святой великомученицы Екатерины).

18 января с 21:00 до 06:00 19 января.

19 января с 11:00 до 18:00 19 января.

– Тярлево, ГМЗ «Павловск», Черные пруды (храм Преображения Господня).

18 января с 21:00 до 04:00 19 января.

19 января с 11:00 до 18:00 19 января.

– Павловск, посёлок Динамо, Павловское шоссе, 10, пруд.

18 января с 21:00 до 06:00 19 января.

19 января с 11:00 до 18:00 19 января.

– Шушары, территория Детскосельский, Центральная улица, участок 34.

18 января с 21:00 до 04:00 19 января

19 января с 11:00 до 18:00 19 января.

– Пушкин, Лесное, водохранилище б/н

18 января с 21:00 до 04:00 19 января.

19 января с 11:00 до 18:00 19 января.

Фрунзенский район

– парк Героев-пожарных (карьер между Софийской, Димитрова и Бухарестской).

18 января с 19:00 до 08:00 19 января.